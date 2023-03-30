刑事局：20具海上浮屍確認16人身分 7人是越南來台偷渡客

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警政署刑事局表示，經查2月中旬至3月底止，共發現20具海上浮屍，其中7人為偷渡到台的越南籍人士。圖為台南七股所發現遺體搬運情形。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月29日

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）台灣沿海近日陸續發現多具浮屍，遭疑為越南人蛇集團海上丟包。警政署刑事局今天表示，經查2月中旬至3月底止，共發現20具海上浮屍，其中7人為偷渡到台的越南籍人士。

刑事局今天上午召開記者會，國際刑警科長李泱輯指出，警政署自今年2月27日起接獲所屬警察機關通報有不明海上（岸）浮屍案，另得知海委會海巡署也通報多起類似案件，目前全案由海巡署與警政署成立專案小組追查釐清中。

根據調查資料顯示，經查自今年2月18日至3月29日止，警方及海巡單位共發現20具海上浮屍，已有16人確認身分，另4具遺體身分仍在比對調查中。

其中，有9人疑為自殺或意外落水死亡的國人，7人為越南籍死者。

李泱輯說，警政署依據駐台北越南經濟文化辦事處提供資訊，掌握14名（8男、6女）越南籍民眾偷渡名單進行追查，透過越南家屬提供檢體由法醫研究所比對，刑事局協助比對遺體指紋，已辨識出上述7名越南籍死者（5男、2女）與偷渡名單相符，另外7人（3男、4女）仍在持續追查中。

7名越南籍死者相關資訊，為2月27日高雄彌陀漁港西方2.1浬的女屍，確認為越南籍黃姓女子；2月27日高雄港二港口外海1.4海浬處女屍，仍在指紋比中；3月5日台南七股區網仔寮沙洲男屍，確認為越南籍黃姓男子。

3月6日台南市青山漁港男屍，確認為越南籍黃姓男子；3月7日台南將軍男屍，確認為越南籍范姓男子；3月7日雲林縣麥寮男屍，疑為越南籍黎姓男子；3月10日雲林下湖口男屍，疑為越南籍周姓男子。

據指出，這些偷渡死者多曾到過台灣工作，彼此間也大部分是相熟者，但是否遭人蛇集團丟包或發生船難，仍待相關單位調查、釐清。

李泱輯表示，經查其中9名死亡的國人目前並無相關證據顯示與越南人偷渡案有關，相關疑為意外落水、自殺者已由各警察機關報請地方檢察署調查後無異議，通知家屬領回遺體。

他說，警政署各級機關對於發現無名屍案都會積極追查，對於此案警政署與海巡署、各管轄地檢署及駐台北越南經濟文化辦事處已依聯繫窗口緊密合作，提供家屬必要協助，全力辨識死者身分、追查不法船家、仲介。

李泱輯指出，警政署駐越南聯絡官也與越南公安部對外局等相關執法機關將持續追查越方幕後人蛇不法偷渡集團。（編輯：戴光育）1120330

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