紅富海案法拍1.3億 蔡清祥表揚新竹分署

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）法務部長蔡清祥今天表揚行政執行署新竹分署，因辦理苗栗地檢署囑託變價「紅富海吸金案」的犯罪不法所得，完成5波拍賣，共計拍得新台幣1億3623萬餘元。

苗栗地檢署偵辦「紅富海吸金案」，主嫌黃圓映以心靈導師及投資等名義，於民國102年起廣設道場舉辦心靈講座，非法吸金上百億元，全案定讞，宣告查扣動產、不動產、現金、高價藝品、黃金等總價值172億元，全數沒收。

為鼓勵辦案成績優良的執行官，法務部長蔡清祥今天頒獎給受苗檢囑託變價「紅富海吸金案」的行政執行署新竹分署，並期勉執行官持續努力，再創佳績，兼顧犯罪被害人權益，並將法遵精神融入民眾的生活中。

新竹分署表示，分署的現有編制員額僅37人，透過媒體網路推播、製作線上閱覽圖鑑及辦理鑑賞會，於最後一場「紅富海吸金案」拍賣，順利拍出全數相關藝品，完成協助檢察機關追討犯罪不法所得並落實沒收新制的目標。

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新竹分署指出，自受託拍賣變價「紅富海吸金案」犯罪不法所得，前後進行5波拍賣、共計315標，拍定金額合計7839萬4400元，國內股票及國外基金股票共計變賣5784萬4777元，總計變價金額1億3623萬9177元。

行政執行署指出，從民國110年10月起，擴大辦理檢察機關偵查中或執行中囑託執行拍賣不法所得的扣押物品，各分署受理各地檢署囑託拍賣共320件，拍得金額7億3366萬餘元，剝奪被告不法所得，有助於遏止犯罪。（編輯：張銘坤）1120329