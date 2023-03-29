三重警誤打民眾案 原要抓通緝犯因毒品案落網

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新北市三重警方2022年間將一般民眾誤認為通緝犯逮捕還毆傷民眾，引發熱議。當時警方欲抓補的李姓通緝犯（中）日前在蘆洲落網，身上並查獲毒品，訊後被依法移送新北地檢署偵辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年3月29日

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北蘆洲警方日前攔車逮獲3人，在車中查獲海洛因等毒品，其中李姓嫌疑人就是三重警方去年欲逮捕的通緝犯，當時還因一時誤認打傷黃姓路人。訊後，3人被依毒品罪嫌移送法辦。

蘆洲警分局今天宣布破獲一起毒品案，警方表示，於24日下午1時接獲三重分局通報有慣竊車輛出現，於是通報線上警力前往攔截，在蘆洲區民權路發現攔獲涉案車輛，在車後座發現安非他命。

警方表示，車上共有42歲李姓男子、43歲洪姓男子及43歲洪姓女子等3人，經警方搜索，2男的褲腳發現海洛因針筒1支及含毒品粉末電子磅秤2個，進而又在其中一人的袖口掉出4包海洛因，總毛重2.61公克。

警方還發現李姓男子就是去年9月三重分局永福派出所員警欲逮捕的通緝犯，當時卻認錯人於逮捕過程將黃姓路人打傷。警詢後，依毒品罪嫌將3人移送新北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1120329