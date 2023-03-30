33歲男擁槍毒藏身農村透天厝 中市警逮人送辦

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市警察局今天宣布查獲蘇姓男子持有非法槍械及毒品，藏身台南市一處農村透天民宅內，警方循線起出改造手槍、100多顆子彈及安非他命等，全案移送台南地檢署偵辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵八隊表示，接獲線報指稱33歲蘇男持有非法槍械及毒品，經追查發現藏身在台南市一處農村透天民宅，當地民風淳樸，蘇男卻擁槍自重，有危害鄰近社區治安之虞。

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警方指出，經過跟監及蒐集犯罪事證後，日前持搜索票進行查緝，蘇男見警方上門頗為錯愕，警方並當場起出改造手槍、彈匣、90式子彈及霰彈式子彈共100多顆、第二級毒品安非他命8包（重約200公克）、電子磅秤及手機等證物。

全案經移送台南地檢署偵辦，警方指出，案經檢察官偵結後，以違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌起訴在案，分別可處5年以上有期徒刑及2年以下有期徒刑。（編輯：陳仁華）1120330