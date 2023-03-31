網友要求逾43萬元買屋錢 屏東里港婦人險被騙

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屏東縣里港鄉一名婦人剛從中國返台，就遭在網路相識友人要求匯款近新台幣44萬元買屋，婦人27日前往郵局準備匯款，員警不斷向婦人勸說、分析可能遇上詐騙集團，才讓她打消匯款念頭，保住辛苦錢。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月31日

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）屏東里港鄉一名婦人剛從中國返台，就遭在網路相識友人要求匯款近44萬元買屋，婦人甚至已前往郵局準備匯款。經警方與行員一再提醒分析遇上詐騙可能性，始打消匯款念頭。

屏東縣警局里港分局鹽埔分駐所長廖永敏接受媒體聯訪指出，27日下午1時多員警接獲郵局通報有民眾疑遭詐騙。到場發現是中國籍的60歲甘姓婦人準備匯款新台幣43萬9000元，研判有遭詐騙可能性，因此一再勸說婦人打消念頭。

警方指出，甘婦在台北認識劉姓女子，2人均以微信聯繫。日前劉女以幫助甘婦女兒在中國購屋為由，要求買屋匯款到指定帳戶；郵局行員臨櫃關懷提問警覺發現受款人竟是一名陌生男子，且甘婦也根本不認識對方，謹慎起見由甘婦撥打視訊電話給對方，但已無法接通。

經員警現場不斷向甘婦勸說、分析可能遇上詐騙集團，才讓她打消匯款念頭，成功保住辛苦錢。

里港警分局長何明祥提醒民眾，若未見面僅於網路交往，後續以購屋、投資、結婚等理由要求匯款轉帳時，應提高警覺，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，確保自身財產安全。（編輯：孫承武）1120331