照顧病母擅離職守偽造紀錄 原派出所長判降級改敘

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（中央社記者林長順台北2日電）前南投縣仁愛鄉江姓派出所所長為照顧骨折的母親及處理後事，多次擅離職守返家，並偽造超時服勤時數，法院判處緩刑確定。懲戒法院審酌江男態度良好，判決降1級改敘，可上訴。

判決指出，江男於民國109年5月至8月間擔任南投縣仁愛鄉武界派出所所長期間，為了照顧骨折的母親及後來處理母親喪事，多次未經報備擅自離開轄區返回埔里家裡，事後於「員警個人超時服勤勤務時段暨時數登記表」上造假。

仁愛分局察覺有異，循線查出江男涉及偽造文書，移送法辦。江男到案後坦承不諱，遭南投地檢署起訴。南投地方法院判處江男有期徒刑1年8月，緩刑4年，向公庫支付新台幣5萬元確定。內政部將江男移送懲戒。

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江男答辯指出，他是家中獨子，當時因為急需照顧病危母親及為母親處理發喪等重大家庭因素，暫離崗位返家，隨即返回工作崗位。他在面對工作與善盡為人子女本分兩難間，一時失慮誤蹈刑典，懇請法院減輕懲戒。

懲戒法院審酌江男身為派出所所長，未能謹守法紀，為照顧骨折母親並料理母親喪事，規避分局查核勤務而有違失行為，損及機關信譽及公務員形象，誠屬不該，但行為後坦承違失，態度尚稱良好，判決降1級改敘。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1120402