租透天厝販毒兼提供吸食空間 潘男等5人遭起訴

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（中央社記者蘇木春台中4日電）潘姓男子在台中市霧峰區租下1棟透天厝，涉嫌販賣毒品並提供空間供藥腳吸食、休息，警方今年1月間前往查緝，查扣毒品等證物並逮捕潘男等5人送辦，檢方日前依毒品等罪嫌起訴。

台中市警察局刑事警察大隊偵二隊今天發布新聞稿表示，警方去年偵辦1件販毒案向上溯源後，發現綽號「查無此人」的34歲潘男涉有重嫌，立即報請台中地檢署指揮偵辦。

警方查出，潘男居住於台中市霧峰區以販毒為生，平時承租1棟透天厝專門用來交易毒品，不只在屋內販售毒品安非他命，甚至提供空間讓藥腳吸食毒品，藥腳吸食完還可以先休息再離開，可說是「一條龍服務」。

潘男為避免被警方查緝，會經常更換出入的交通工具，甚至會使用藥腳的車輛，帶領新上門的藥腳前往租屋處交易。

警方蒐證完備後，1月持搜索票前往潘男的租屋處執行搜索，當場查獲第二級毒品安非他命13.2公克、三級毒品一粒眠16.8公克、毒品咖啡包7包、毒品吸食器1組等贓證物。

警方在查緝攻堅時，還遭睡在2樓的藥腳32歲胡男阻擋，他還不斷向到場的特勤警力嗆聲要單挑，企圖保護並提醒睡在3樓的潘男逃離，但警方仍突破阻擋，及時將潘男逮捕到案。

全案經警方詢問後，將潘男等5人依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，日前已被檢方依法起訴。（編輯：卞金峰）1120404