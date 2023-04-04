楊男疑高處不慎墜落 陳屍嘉義承租果園

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣4日電）楊姓男子在嘉義縣水上鄉承租的果園擔任假日農夫，已與家人失聯2天，昨天晚上8時許被人發現陳屍在果園內，嘉義檢方今天相驗，研判楊男從高處墜落後死亡，排除他殺。

嘉義地檢署主任檢察官江金星今天接受中央社記者電訪時表示，承辦檢察官今天會同法醫到現場勘驗，從現場跡證來看，楊姓男子從高處墜落，意外死亡，排除他殺。

由於楊姓男子的頸部有處深可見骨的傷口，檢警在現場尋找可能造成頸部創傷的器物未果，只發現鐵籠上有噴血濺痕，檢警懷疑是男子瞬間下墜拉扯的力量大，楊男頸部遭安全帽的釦帶割傷所致。

警方調查，楊姓男子在台中市從事大理石業，假日則在嘉義縣水上鄉承租的果園擔任農夫，2日下午從台中住家南下到嘉義縣的果園務農，由於楊男與家人失聯2天，家人察覺有異，昨晚趕緊請楊男的李姓友人協助尋人。

李姓友人到果園找人，發現農藥加壓機仍在運作，但早已抽乾水槽，察覺不妙，在果園挖土機旁，發現楊男頭戴安全帽，倒臥蜷曲挖土機旁吊籠內，頸部有處傷口深可見骨，明顯死亡，趕緊通報警方。

警方獲報到場發現楊姓男子反手握住吊籠欄杆上，頸部有明顯外傷且已長蟲，右手明顯骨折，推測死亡多日，現場並無打鬥痕跡。（編輯：卞金峰）1120404