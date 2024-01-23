專業調酒師成詐欺累犯 中市警逮捕送辦

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市警方今天宣布破獲專業調酒師從事詐騙案，林姓男子曾獲調酒比賽冠軍，卻在網路佯稱賣家販售相機及鏡頭詐騙買家，被查獲羈押期滿釋放後又故技重施，再次被逮移送法辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵八隊破獲「專賣相機」詐欺案，查獲林姓男子（29歲）涉嫌多起案件，致多名被害人受害，遭警方再次緝捕到案。

警方表示，林姓男子是1名專業調酒師，對調酒知識及技能學有專精，更曾榮獲台、港、澳調酒比賽冠軍頭銜，竟不以自己專業的技能謀生，做起無本生意，本身並無任何相機及鏡頭可販售，卻在網路上佯稱賣家詐騙牟利。

林男半年前被警方查獲後，經法院裁定羈押而失去自由，警方指出，林男在羈押期滿釋放後，仍不思悔改且故技重施，繼續以相同的手法詐騙無辜被害人，警方蒐集相關事證後，再次將林嫌拘提到案，被查獲時還詢問警方「是什麼狀況要抓他？會再被羈押嗎？」

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警方追查發現林男為了取信買家，自網路下載各類相機及零件照片，佯稱可優惠出售，經買家下單匯款後均未如期出貨，遇有買家催促退款時，林男竟讓其他買家匯款至聲討退款的買家帳戶內，讓收到退款的買家遭誤認為詐欺犯嫌而被提告，致帳戶遭警示凍結，造成買家提告買家的三方詐騙操作手法。

警方指出，林男以東牆補西牆方式，同時與未急著退款的買家藉故周旋以拖延時間，反覆實施詐騙牟利，不法獲利將近新台幣50萬元。全案依刑法詐欺罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，經檢察官偵結起訴並由法院再次將林男裁定羈押，無法在外繼續行騙。（編輯：李亨山）1130123