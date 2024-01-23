寒流急凍 台南5人OHCA其中3人未送醫死亡

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（中央社記者張榮祥台南23日電）寒流急凍，台南市今天凌晨起明顯降溫，最低溫攝氏6.6度，全市有5人OHCA（到院前心肺功能停止），其中3人因年紀較大、未送醫死亡，另2人送醫急救，原因待查。

中央氣象署南區氣象中心觀測，台南市今天0時起開始降溫，當時最高溫是南區13.6度，清晨普遍低溫，截至上午10時，平地最低溫是上午7時40分、8時的鹽水區、學甲區7.4度，山地以上午9時50分白河區關子嶺6.6度最低溫。

台南市消防局告訴中央社記者，昨晚8時至今天上午10時，台南市有5人OHCA，分別是北區89歲男性、東區73歲男性、新營區73歲女性、東區62歲男性、永康區45歲女性，前3人年紀較大未送醫死亡，另2人送醫急救，原因待查。

在街友方面，台南市政府社會局統計，台南市列冊街友219人，其中130人在街頭生活，其他人已接受安置，昨晚上午至今天上午則安置街頭上5名男性街友至平價旅館，其中1人血壓偏高，先行送醫治療，預定下午再安置5名男性街友。

目前，台南市在南區、新營區各設有1處街友生活重建中心，社會局呼籲街友可前往避寒。（編輯：郭諭儒）1130123