台南大南門碑林遭潑溶液 台北女子落網自稱祈福

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市大南門碑林遭人潑灑溶液，62件石碑無一倖免，警方今天中午在台北市逮捕涉案的戴姓女子；戴女供稱在台南遊玩時，以橄欖油添加紅酒潑灑石碑祈福，有待警方調查釐清。

台南市警局第二分局告訴中央社記者，警方調閱數百支監視器，今天中午在台北市將涉犯大南門碑林潑灑溶液的45歲戴女拘提到案，目前押返台南途中。

警方初步調查，戴女1月7日到台南遊玩，當天下午5時許以橄欖油添加紅酒潑灑石碑，且自認是祈福，戴女犯案後，徒步走到台南火車站搭火車離開北上。警方訊後將依毀損文物罪嫌及違反文化資產保存法等，移送台南地檢署偵辦。

台南市中西區著名景點大南門碑林，1月26日晚上被發現遭人潑灑溶液，文化局現勘初判溶液附著在石碑表層，造成碑體色差並有結晶現象，碑體未受損。

台南市政府文化局採證送驗，化驗報告顯示溶液應是「甘油」，初判對石碑不具立即腐蝕性，文化資產管理處及多名專家學者本週將會勘，討論後續清理及修復事宜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大南門碑林1935年（日治昭和10年為舉辦台灣博覽會）起陸續從台南各處蒐集陳列，石碑年份從清代至近代，包括紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑及示告碑等類別，是目前國內石碑數量最多地點，蘊藏史料文化價值。

大南門碑林62件石碑中，有8件經文化資產保存法審議登錄為一般古物，分別是「改建臺灣府城碑記」、「護理臺澎兵備道臺灣府正堂蔣德政碑」、「風神廟接官亭暨石坊圖」、「恭修萬壽宮碑記」、「萬壽宮圖」、「五妃墓道」、「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」及「嚴禁錮婢不嫁碑記」。（編輯：謝雅竹）1130201