高檢署：強化量刑資料蒐集 重懲柬埔寨式詐欺案

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）高檢署表示，詐欺案刑度屢遭批評過輕，檢警調已決議從偵辦階段即加強蒐集量刑資料，並針對柬埔寨式囚禁被害人、法律專業人士協助犯案等情節，建請法院從重量刑。

台灣高等檢察署今天發布新聞稿指出，電信網路詐欺案快速成長，但法院判決有罪案件，外界迭有批評刑度過輕。為促進法院妥適量刑，高檢署自去年12月起邀集檢察機關、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局，陸續召開多次會議，於今天達成決議。

高檢署指出，今天決議從警詢、調查階段開始，強化蒐集刑法第57條的科刑資料，包含犯罪動機與手段、犯罪行為人的生活品行、犯罪所生危險與損害、犯後態度等，並於偵查階段，由檢察官持續加強蒐集。

高檢署表示，檢察官偵結惡性重大電信詐欺案件時，應建請法院依刑事案件量刑及定執行刑參考要點第18點規定，參考「量刑趨勢建議系統」，審酌焦點團體對於各犯罪類型所建議的量刑因子及刑度區間，向法院求處從重量刑，以契合社會法律感情。

高檢署指出，惡性重大案件包括以私行拘禁即柬埔寨式控車(控制被害人)、冒用政府機關或公務員等手段犯詐欺罪，及被害金額龐大、造成被害人嚴重身心損害，或法律專業人士、軟體工程師利用專業協助詐欺集團犯罪，以及擔任金主、機房、水房負責人等重要犯罪角色。

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此外，高檢署表示，檢察官若認為具體個案經法院判刑，有量刑或定執行刑不當，應提起上訴，而執行檢察官認為個案若不執行難收矯正之效，可不予准許聲請易服社會勞動或易科罰金。

新聞稿最後提到，高檢署將持續督促檢察機關共同促進詐欺案妥適量刑，也持續促成被告與被害人調解，落實「台灣高等檢察署及所屬各級檢察署辦理電信詐欺案件罪贓返還計畫」，逐步落實新世代打擊詐欺略行動綱領，保障人民財產安全。（編輯：蕭博文）1130201