男子失聯成無名屍 苗栗警透過DNA比對助落葉歸根

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣銅鑼鄉邱姓男子失聯多年，家屬在警方建議下採集DNA比對，日前比對出與11年前新北市1名男性無名屍吻合，讓流落異鄉多年的邱男，得以在年節前落葉歸根。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，44年次的邱姓男子生前獨居在銅鑼鄉，10多年前離家後即杳無信息，根據無名屍驗屍報告，發現死亡時間在102年。

去年2月起，苗栗分局對於轄內失蹤人口採積極協尋精進作為，針對轄內失蹤1年以上、尚未撤尋對象之二等親以內親屬，呼籲進行DNA採集比對。邱男家屬在去年底接受建議，由邱男妹妹完成採集口腔黏膜細胞比對DNA。

警方指出，比對結果日前出爐，確認與新北市1男性無名屍的身分吻合，一圓親屬「生者團圓 死者安息」的心願，也讓流落異鄉多年的邱姓男子，在年節前落葉歸根。

苗栗分局呼籲，失蹤人口之親屬，可善用DNA比對功能，協尋過程中多一個管道，便是多一個返家團圓的機會，若有需要可至各警察機關免費申請採集比對。（編輯：李錫璋）1130202