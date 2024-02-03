男子騎重機上合歡山 疑精神不濟撞護欄跌落山谷獲救

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（中央社記者吳哲豪南投3日電）許男昨晚騎機車上合歡山看日出，今天清晨下山時疑似精神不濟，行經台14甲線22公里處時擦撞護欄，男子跌落百公尺深山谷。南投警消上午用繩索救出男子，送中榮埔里分院救治。

南投縣警察局仁愛分局1名員警指出，家住桃園市的23歲許男和朋友相約，一起騎重型機車上合歡山武嶺看日出，許男和友人抵達武嶺看完日出後要騎車下山。

警方指出，許男騎重型機車行經台14甲線22公里處時，疑似精神不濟，重機失控先擦撞路邊外側護欄，男子因此摔飛跌落百公尺深山谷，許男友人見狀趕緊報案。

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投縣警仁愛分局翠峰派出所員警到場，發現山谷太深，無法下去救人，南投縣消防局仁愛消防分隊以及神鷹山區搜救隊清境中隊到場後先架設繩索，搜救人員再綁繩索下切進入山谷，找到受傷的許男，再用長背板等器材救出男子，送往台中榮民總醫院埔里分院救治。

警方指出，許男墜落山谷時，因山谷樹木減緩下衝力道，而男子頭部、手部有擦挫傷，還在醫院接受治療；至於肇事原因仍在調查中。（編輯：黃世雅）1130203