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台鐵EMU3000列車突煞停 乘客擅拉緊急開關最重罰百萬
首頁 / 社會

台鐵EMU3000列車突煞停 乘客擅拉緊急開關最重罰百萬

2024/2/4 16:27（2/4 17:07 更新）
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台鐵EMU3000，非當事列車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李先鳳台東縣4日電）台鐵第422次EMU3000新自強號2日不明原因緊急煞停金崙站，經查竟是旅客擅拉緊急開關；鐵警指已採集相關跡證，追查旅客身分，將依據鐵路法裁處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

鐵路警察局花蓮分局台東派出所副所長莊世忠今天表示，台鐵公司台東車站昨天通報，2日台鐵第422次下行列車故障，致臨時增停金崙車站，經台鐵人員檢視後，發現通道車門間緊急開關遭旅客轉動，發出系統通報，致列車緊急停駛，後經調派第708次及第168次列車協助旅客完成疏運接駁。

鐵警已針對遭轉動的開關採集相關跡證，並調閱相關監視器影像追查與過濾旅客身分。

鐵路警察局花蓮分局說明，依據鐵路法第68之1條，任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可裁處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰，若因而造成公共危險，將依刑法究辦，絕不寬貸。

鐵路警察局花蓮分局呼籲，旅客搭乘各級列車，應遵守乘車秩序，切勿任意開啟及操作各項站、車設備，以免危害鐵道運輸安全及涉法。（編輯：陳仁華）1130204

#台鐵公司
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