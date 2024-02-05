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擅轉車長閥急煞新自強號 鐵警：乘客睡過頭情急動手

2024/2/5 14:15（2/5 14:27 更新）
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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）台鐵第422次EMU3000新自強號車廂車長閥遭民眾轉動，致列車緊急停駛案，鐵警今天上午通知行為人到案說明，謝姓男子表示因睡過頭不及下車，一時情急轉動車長閥，全案函移交通部裁處。

鐵路警察局花蓮分局表示，2日台鐵第422次下行列車因車廂「車長閥」遭民眾轉動，致臨時增停金崙車站案，經調閱車廂監視器影像取得行為人畫面，再調閱各車站入口畫面比對，鎖定行為人進站地點及其所使用的交通工具後，今天上午通知行為人到案說明。

經訊問謝姓行為人（男、28歲、居住於台東），2日搭乘第422次列車，因睡過頭不及下車，一時情急便將車廂間的車長閥轉動，致列車於金崙車站緊急停車。

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鐵路警察局花蓮分局表示，訊後依據鐵路法第68之1條，任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可裁處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰，全案函移交通部裁處。

警方也呼籲旅客搭乘各級列車，應遵守乘車秩序，若有乘車過站情形，可向台鐵公司列車長尋求協助，切勿任意開啟及操作各項站車設備，以免危害鐵道運輸安全及涉法。（編輯：陳仁華）1130205

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