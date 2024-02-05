桃園敬鵬大火案董座等6人判3至8月徒刑 桃檢指輕縱將上訴

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市敬鵬工廠大火造成6消防員和2移工身亡，桃園地院依業務過失致死罪處6人有期徒刑3至8月，緩刑2至3年不等。桃檢今天表示，參考類似判決認為刑度實有輕縱之嫌，將依法提上訴。

民國107年桃園市敬鵬工廠大火造成6消防員和2移工身亡，董事長黃維金等6主管被認定有疏失，桃園地方法院近日判決，依業務過失致死罪處6人有期徒刑3至8月，緩刑2至3年不等。

桃檢上午發布新聞稿表示，法院雖以事證明確且被告6人均坦承犯行，判處各3到8月有期徒刑，卻以已經與被害人家屬達成和解，且捐贈環保基金等予以緩刑宣告，並繳交公益金新台幣5萬元至50萬元不等。

桃檢指出，被告黃維金等6人分別擔任敬鵬工業股份有限公司總經理兼董事長、副總經理、經理、環工課長及環保工程師等職，敬鵬公司為員工3300餘人上市跨國公司，107年度營業額為201億7388萬元，盈餘達3億7506萬元，身為專業經理人或工程師對消防設施建置及防火設施等，應有更高注意義務及標準。

桃檢說，6人卻仍未以不燃材質構製風管、擅自建築違章建物、破壞消防區劃及間隔，甚至長達14年未按時清潔排熱風管，使熱排風管內壁冷凝VOC（Volatile Organic Compounds即易燃之揮發性有機化合物）滯留管壁內，導致遇火燃燒、助長蔓延，足認火災並非不能避免，而是被告等專業經理人長期忽視工安所致。

桃檢表示，火災發生後，桃園市消防局投入大量人力、物力救災，卻因專業經理人等的輕忽漠視，導致7名消防員受困長達3至7小時，造成國家培養多年的6名消防員殞命，以及2名泰籍勞工共8人不幸罹難，影響國際形象甚鉅，無可彌補的傷痛豈是和解金錢可彌補。

桃檢表示，但原審卻只有諭知3月至8月不等的有期徒刑及5萬元至 50萬元不等的公益金，對被告經營事業所獲得利益懸殊甚鉅顯然不合比例原則，更不足以讓事業經營者引以為戒， 以加強投資工作安全之措施及設備，避免工安災害發生。

桃檢參考司法院類似判決刑度資訊檢索系統，與108年5月29日修正公布前刑法第276條第2項類似判決4903件，此類案件宣告刑度的99% 均為有期徒刑，平均刑度達7.5個月，最高刑度達4年2月相較，此案判決宣告刑度實有輕縱之嫌，將依法提起上訴。（編輯：張銘坤）1130205