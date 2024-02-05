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透天厝神明廳後儲放金紙突燃燒 新北警消迅速滅火

2024/2/5 17:09（2/5 17:36 更新）
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新北市政府消防局第5大隊指出，樹林區保安街某透天厝4日發生火警，起火處位於3樓神明廳後方儲藏室，現場儲放成堆金紙，燃燒面積約為6平方公尺，所幸屋主一家人由消防人員救出，未釀傷亡。（警消提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月5日
新北市政府消防局第5大隊指出，樹林區保安街某透天厝4日發生火警，起火處位於3樓神明廳後方儲藏室，現場儲放成堆金紙，燃燒面積約為6平方公尺，所幸屋主一家人由消防人員救出，未釀傷亡。（警消提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月5日
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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市警消指出，昨天有住家神明廳後儲放金紙等物品突燃燒，所幸警消迅速滅火未釀傷亡，起火原因待查。警消提醒春節前後，民眾燒紙錢時應備水桶和滅火器，預防火災發生。

新北市政府消防局第5大隊指出，樹林區保安街某透天厝昨天中午12時許發生火警，消防局立即調派各式消防車42輛、警義消82人前往搶救，現場有1名小妹妹跟指揮官說這是她家起火，她的爸媽和3名哥哥都在樓上。

警消表示，由於疑有人員受困，於是佈署水線上樓進行滅火及搶救人員。幸好，火勢於5分鐘內撲滅控制，並持續射水降溫。

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警消表示，起火處位於3樓神明廳後方儲藏室，現場儲放成堆金紙，但當事人表示不知為何起火，聞到異味上樓查看才知起火，燃燒面積約為6平方公尺，所幸屋主一家人由消防人員救出，經救護人員評估後不需送醫。

第5大隊大隊長鍾世銘表示，確切起火原因仍待火災鑑識人員進一步釐清。但提醒民眾如需燃燒紙錢時，應預先準備水桶及滅火器，若紙錢飄散時，可進行初期滅火，以避免擴大延燒，更能避免進一步災害。（編輯：方沛清）1130205

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