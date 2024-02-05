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首頁 / 社會

不滿王定宇等批和平封院提告求償 邱淑媞敗訴

2024/2/5 18:15
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（中央社記者林長順台北5日電）前台北市衛生局長邱淑媞不滿王定宇、王瑞德、張裕泰在電視節目上指控她有關SARS期間和平醫院封院相關決策，向3人提起民事訴訟，求償共新台幣140萬元。士院判決邱淑媞敗訴。

邱淑媞主張，她於民國110年1月22日針對衛生福利部桃園醫院院內群聚感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）事件，於自己臉書社群頁面發表評論，因屢遭網友以台北市和平醫院SARS（嚴重急性呼吸道症候群）封院事件洗板，她已於貼文一併貼出澄清的文件資料。

邱淑媞表示，立法委員王定宇、媒體人王瑞德、前和平醫院急診主任張裕泰自110年1月25日起於電視節目「新台灣加油」節目發表不實言論對她進行攻擊，足以貶損她的社會評價，分別向王定宇、張裕泰、王瑞德求償新台幣100萬元、20萬元、20萬元，並於3大報刊登澄清啟事。

張裕泰指出，是對自己親身經歷所做的適當評論；王瑞德表示，當時在和平醫院外指揮所屬記者進行全天候採訪工作，親眼目睹和平醫院內醫護人員的困境；王定宇說，他的言論是基於監察院報告、公共電視製作紀錄片、行政院衛生署函文、證人證詞、各媒體報導、國家人權委員會新聞稿的內容，有相當理由確信其言論為真實。

3人主張，邱淑媞身為當年和平醫院封院事件的主管單位，本應受到社會大眾的評論檢視。他們對於可受公評之事表達立場和見解，非屬情緒性或人身攻擊性的謾罵言語，是基於善意所做的合理評論。

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士林地方法院指出，本件因110年1月間衛生福利部桃園醫院發生COVID-19群聚感染疫情，令社會大眾聯想起SARS疫情期間和平醫院封院事件而引發輿情討論，三立電視台「新台灣加油」節目遂邀集王定宇等來賓出席共同探討此議題。

士院認為，3人討論主題與公共利益密切相關，與出自他人窺探隱私、閒論八卦目的而惡意散播不實言論情形有別，消息來源乃經相當合理查證程序，又未具有明知或重大輕率惡意，言論自由應受到最大程度保障，無不法侵害邱淑媞名譽權，判決邱女敗訴，可上訴。（編輯：方沛清）1130205

#COVID-19
#SARS
#王定宇
#邱淑媞
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