2空服員於荷蘭遭言語性騷擾 士院判機師賠6萬元

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）2名華航空女服員於荷蘭遭黃姓男機師言語性騷擾，向黃男求償共60萬元。士院審理認為，本案適用台灣法律，黃男言語構成性騷擾，日前判決黃男賠償2女共6萬元，仍可上訴。

士林地方法院新聞資料表示，本案行為地於外國，但兩造為台灣人、住所地在台灣，且因任職台灣公司而出勤至外國發生紛爭，因此本案應由台灣法律為依據。

新聞資料指出，2名女空服員主張，黃男擔任華航機師，民國111年10月間執行飛行勤務至荷蘭，與她們到當地餐廳用餐、散步時多次言語性騷擾。

2名女空服員認為，黃男與她們無任何交情，且於工作勤務時首次碰面，雙方均不熟識，竟未守性別分際，多次以不當言語刺探她們的性隱私，使她們的人格尊嚴蒙受莫大損害，精神受有極大痛苦。

2名女空服員表示，黃男行為違背善良風俗，構成性騷擾行為，應負起損害賠償責任，因此分別向黃男求償新台幣30萬元，共計60萬元。

黃男抗辯指出，他與2名女空服員閒聊時氛圍輕鬆，或許言談內容逾越某程度界線，但他是逞口舌之快，主觀無涉及歧視、侮辱或情慾念頭，僅是不甘示弱的「虧、吐槽」。

黃男表示，其中一名女子當下有制止他的言語，但他認為是正常兩性間的矜持，且他事後於回程飛機上向此名女子道歉，即便他的言語侵害2名女空服員人格權，但僅屬於過失，且縱然冒犯，情節也非重大，因此請求免賠。

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士院依據華航性騷擾申訴案件調查報告訪談紀錄認定，黃男言語經華航內部調查認定成立性騷擾，且黃男言語逾越人與人間對於性別應有的相互尊重與界限，也使2名女空服員感受到敵意不適或受冒犯，已構成性騷擾。

士院表示，2名女空服員向黃男請求損害賠償有理，審酌雙方身分、工作、經濟能力等情狀，兼衡黃男言語性騷擾的情節，判決黃男分別賠償2女各3萬元，共計6萬元，仍可上訴。（編輯：張銘坤）1130206