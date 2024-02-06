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行政執行署春節前聯合拍賣會 國庫進帳逾1億元

2024/2/6 20:38
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（中央社記者謝幸恩台北6日電）法務部行政執行署表示，春節前各分署今天同步舉行全國123聯合拍賣會，賣出汽機車、電腦、動產、不動產、實體股票及前故宮院長秦孝儀墨寶等，總計進帳1億2429萬4780元。

行政執行署發布新聞稿指出，今天各分署的不動產拍定金額總計新台幣1億1319萬3288元，其中拍定金額最高者，為新竹分署拍賣的新竹市中華路2段前某補習班舊址，以4300萬9999元拍定。

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在動產部分，行政執行署表示，今天拍定金額總計1110萬1492元，其中士林分署拍賣前國民黨立法委員李慶華的多項收藏品，包括前故宮院長秦孝儀及書法大師曾璽墨寶分別以9萬2000元、8100元價格拍定。

行政執行署指出，拍賣所得將全部挹注國庫，全國123聯合拍賣會於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行，民眾可上行政執行署網站查詢，或瀏覽各分署官網及臉書（Facebook）訊息，隨時掌握最新拍賣資訊。（編輯：戴光育）1130206

#李慶華
#故宮院長
#全國123聯合拍賣會
#法務部行政執行署
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