小年夜逮獲首宗女山老鼠 遠從南投到台東盜牛樟芝

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）農業部林業及自然保育署台東分署和警方今晨聯手破獲盜採牛樟芝案，逮捕陳姓女主嫌，起出超過1公斤的盜採牛樟芝，這也是林業保育署在台東地區首次破獲女「山老鼠」。

農業部林業及自然保育署台東分署關山工作站主任吳文雄今天透過媒體群組表示，今天清晨6時許關山工作站聯手台東縣警局關山分局於海端鄉錦屏林道查獲山老鼠竊取牛樟芝案件，為首的是陳姓女山老鼠，遠從南投前來台東竊取俗稱森林紅寶石的森林副產物牛樟芝。

得手重量超過1公斤，價值近新台幣10萬元，這也是台東地區查獲首名女性主嫌夥同其他3名共犯盜採森林副產物案件。

吳文雄表示，陳女指稱年關將近，預計將竊取的牛樟芝變現後好過年，竟遇到森林警察聯合查緝，連贓物都來不及丟棄。隨後全案由警方將犯嫌一行連同贓物、車上起出之犯罪工具一批移送台東地檢署偵辦中。

吳文雄呼籲，如有發現不法，可撥打保林免費專線0800-000-930（您您您救山林）通報檢舉或加入Line官方帳號「山老鼠雷達站」通報。（編輯：黃世雅）1130208