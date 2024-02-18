更多編輯台推薦新聞：
印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整
生活

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳
國際

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

買賣糾紛臉書貼對方個資 女子判刑2月

2024/2/18 12:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北18日電）經營販售衣服、鞋子臉書社團的洪姓女子因爲與尚姓女子有買賣糾紛，將含有尚女個資的對話訊息張貼在臉書社團內。台北地方法院依違反個人資料保護法判處洪女2月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，洪女在社群網站臉書（FACEBOOK）經營販售衣服、鞋子的社團（社團成員逾11萬人），她與社團買家尚女於民國110年10月間交易，取得尚女的姓名、地址及手機號碼等個人資料。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

洪女與尚女後來因為商品出貨問題發生爭執，洪女於110年11月10日上午將含有尚女姓名、住址及手機號碼等個資的臉書對話紀錄截圖，並公開張貼在臉書社團上。尚女發現後提告，台北地檢署依違反個人資料保護法起訴洪女。

台北地方法院審理後，認為洪女因商品出貨問題與尚女在臉書社團發生爭執，竟不思以理性、和平方式解決糾紛，而在臉書社團張貼尚女個資，損害尚女的資訊隱私及自決權，考量洪女坦承犯行且無前科，判刑2月，得易科罰金。全案可上訴。（編輯：唐聲揚）1130218

#台北地方法院
#台北地檢署
#個資
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.36