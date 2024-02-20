建置民間緊急應變隊 消防署：學校培訓對象不含學生

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）行政院規劃「建置民間自主緊急應變隊中程計畫」，但媒體報導稱高中生將參與，遭家長質疑要上戰場。消防署今天澄清說，學校培訓對象是以教職員工為主，並非學生。

中國時報報導，為提升全民防災能量，行政院對立法院提出的書面施政報告指出，將訓練包括學校在內的民間組織成立緊急應變隊。

報導指出，教育部說，學校緊急應變隊主要由教職員工組成，高中以上會有學生幹部參與，遇到災害時，學校可以自助、自救。但有家長質疑，緊急應變隊是否也要因應戰爭，認為政府應說清楚。

針對外界疑惑，內政部消防署下午發布新聞稿表示，這與事實有極大落差，學校培訓對象是以教育單位的教職員（工）為主，並非學生。

消防署說，建置民間自主緊急應變隊，是要強化民眾「自救」與「互助」能力，在災害發生政府救難人員尚未抵達前，把握黃金搶救時間，由緊急應變隊就近進行初步救援，以拯救更多生命及減少財產損失。

由於全球地震、強颱等複合性災害與日俱增，消防署指出，一旦發生大規模災害，政府救災人力有限且可能受限於交通受阻，無法於第一時間趕赴救援，因此政府積極培訓社區協助緊急災害救援能力。

消防署表示，已於民國111年引進美國緊急應變隊概念，希望透過系統性培訓強化企業、組織或民眾「自救」與「互助」能力，並於今年再強化，藉由培訓台灣民間自主緊急應變隊，成為政府單位救災的協力角色。

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消防署表示，行政院規劃在113年至118年內組織台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）加以培訓，T-CERT的建置是透過政府協助各團體建立防救災能力，在災時政府救難人員尚未抵達前，及時發揮自救與互助的應變能力，推動對象以國家重要設施、民間企業、醫療院所、學校、民防分團與村里社區為目標。

新聞稿指出，今年培育對象以國家重要設施和企業為主，消防署重申，是以消防法防火管理及保安監督制度的員工自衛消防編組為基礎強化訓練，培訓內容以基本的防救災能力為主，包括「消防安全、基礎救護實務、輕型救援及災害與創傷心理撫慰」等，若未來T-CERT推廣至各級學校，培訓對象也是以教育單位的教職員（工）為主，並非以學生為培訓對象。（編輯：蕭博文）1130220