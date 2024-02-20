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首頁 / 社會

竹縣警取締車隊飆車 17輛汽機車主將遭裁罰

2024/2/20 17:58
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣警察局今天表示，日前民眾檢舉竹縣地區出現飆車車隊，警方循線對17輛涉危險駕駛的汽機車車主通知到案，將依社會秩序維護法裁罰，此外也將增路檢及取締危險駕車勤務。

新竹縣警察局今天向中央社記者說，17日警方獲報18件的報案檢舉飆車者，主要聚集於台1線湖口鄉1處加油站、台61線某超商等附近，清查後已經掌握17輛涉嫌危險駕駛的汽機車主，逐一通知到案，並依社會秩序維護法裁罰。

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警方表示，飆車者的行為已造成附近民眾噪音等困擾，為遏止飆車歪風，將於飆車者易聚集地強化攔查取締，若有不停車接受稽查、逃逸者，除依違規態樣舉發外，並依違反道路交通管理處罰條例第60條拒絕停車接受稽查而逃逸逕行舉發。

警方指出，另在竹北市鳳鼻隧道設有區間測速科技執法設備，將透過科技設備監測超速違規行為，以增加執法量能，近期將結合各單位聯合執行防制危險駕車專案勤務，並增路檢及取締，維護民眾交通安全及居住安寧。（編輯：李錫璋）1130220

#新竹縣
#新竹縣警察局
#李錫璋
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