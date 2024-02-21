年輕女子疑被騙赴泰旅遊 家屬緊急求助航警及時勸退

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場21日電）航警局今天接獲通報，20餘歲李姓女子疑遭友人誆騙擬前往泰國旅遊1個月，幸警方緊急尋獲李女，除通知家屬到場，並列舉遭詐騙出國案例，李女終於打消出國念頭，由家屬陪同返家。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊長陳博全接受媒體聯訪表示，國民黨新北市議員林國春辦公室21日接獲市民通報，稱其20餘歲女兒疑遭不明友人誆騙要出境前往泰國，且隱瞞家屬抵達桃機準備搭機，請求警方協助勸阻。

陳博全說，航警局刑事警察大隊接獲通報，隨即清查班機資料，並尋獲正準備辦理登機手續的20餘歲李女，李女告訴員警計劃與友人至泰國曼谷旅遊1個月，但對於旅遊行程、食宿等規劃卻全然不了解。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳博全指出，員警立即通知女子家屬到場，並列舉遭詐騙出國案例，女子最終才在趕赴現場的父親、兄長及員警合力規勸下打消出國念頭，由家屬陪同返家，但李女友人則仍依照原定計劃自行搭機前往泰國。

陳博全表示，國人遭詐騙出國事件在政府及媒體強力宣導下，近期已少有被害案件，但仍不排除少數民眾因資訊不足或受網路交友影響受騙，航警局再次呼籲國人謹慎小心，同時持續透過實際行動強調政府反詐騙決心。（編輯：陳仁華）1130221