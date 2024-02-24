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慶城街道路坍塌 已完成灌漿回填

2024/2/24 19:12（2/24 19:36 更新）
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台北市慶城街和興安街交叉路口一處工地23日晚間坍陷。中央社記者張新偉攝　113年2月23日
台北市慶城街和興安街交叉路口一處工地23日晚間坍陷。中央社記者張新偉攝　113年2月23日
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（中央社記者江明晏台北24日電）台北市慶城街工地23日晚間發生道路坍塌，承造單位大陸工程母公司欣陸公告說明，截至24日中午已完成灌漿回填作業，未有坍塌擴大或鄰地建築物傾斜，將盡力處理車主及周邊道路等修復責任。

台北市松山區慶城街附近一處新建工地基地在23日晚間驚傳坍塌，造成停靠路面的汽車部分車體下陷。

欣陸今天晚間代子公司大陸工程說明承攬建案工程事故，公告指出，大陸工程承攬的台北市慶城街建案於23日晚上8時55分發生工地外圍人行道下陷事故，造成周圍4輛車輛傾斜，並無造成人員傷害及鄰房損害。

欣陸說明，子公司於事故發生後，已採取緊急應變措施，並配合市政府前進指揮中心指示辦理；截至24日中午已完成灌漿回填作業，道路塌陷監測數據顯示並未有坍塌擴大或造成鄰地建築物傾斜情事，對受影響的車主及周邊道路等修復責任，子公司必盡力處理。

欣陸強調，工地已停工並積極進行復原工作，初步評估對子公司財務、業務無重大影響。（編輯：張良知）1130224

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