載毛小孩就醫不成 50歲駕駛車內藏毒遭逮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北市26日電）新北市1名50歲陳姓男子21日晚間欲載小狗就醫，因開車忽快忽慢引起新北市保安警察大隊注意，員警盤查後發現車內藏有海洛因、安非他命等毒品，陳男被移送法辦，愛犬就醫不成，只能託友人帶回照料。

新北保大今天發布新聞稿表示，21日晚間6時在新北市板橋執行巡邏勤務時，看見1台白色自小客車速度忽快忽慢，員警上前示意停車，發現車內副駕有1隻小黑狗，安靜的趴在座位上，陳姓男子向員警表示小黑狗生病，要帶牠看獸醫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳男被員警盤問時面露不安神色，還將車內零食撒落一地，警方隨即察覺異狀，便詢問是否攜帶違禁物品，陳男強作鎮定，雙手一攤主動配合。警方隨後拿起手電筒往副駕駛座下方一照，立刻看到1包海洛因，將陳男帶回偵辦時，又發現陳男緊握在手中，試圖找空檔丟掉的1包安非他命，接著又在他左邊襪子搜出3包海洛因，共計5包毒品。

新北保大表示，後續通知陳男友人將小黑狗帶回去，讓陳男放心配合員警偵辦。本案共查獲4包海洛因（重3.11公克）及1包毒品安非他命（重0.91公克），將陳男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢偵辦，後續將再追查溯源。（編輯：張銘坤）1130226