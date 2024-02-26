彰縣避免重大車禍再發生 啟動聯合擴大稽查

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（中央社記者鄭維真彰化26日電）彰化縣2月相繼發生重大車禍，為避免憾事重演，彰化監理站與彰化縣警察局即日起啟動「監警聯合擴大稽查」，並加強交通安全宣導計畫，希望大家在外都能平安回家。

彰化縣溪湖鎮2月1日發生公車與行人交通事故，造成1名老翁當場死亡；22日又發生伸港鄉就讀國小的3姊弟遭休旅車撞擊，2姊妹目前仍在醫院與死神拔河。

彰化監理站長黃建興今天透過新聞稿表示，監理站針對校園師生、高齡長輩及汽機車違規駕駛人等加強宣導行人正確過馬路觀念，將巡迴各級學校、社區及易肇事路口，即日起至3月底前，預計舉行45場次路口安全宣導，提醒用路人行經路口減速，確實做到「路口慢看停、禮讓行人優先行」。

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黃建興說，監理站要求縣內9大運輸業者強化駕駛員路口停讓教育訓練，同時，將派員前往各易肇事路口加強稽查駕駛員路口停讓執行情形，並於路口宣導，提醒駕駛禮讓行人。

彰化監理站提醒，汽機車駕駛人未禮讓行人，可依道路交通管理處罰條例第44條規定處最高新台幣7200元罰鍰、記違規點數3點，且須參加道路交通安全講習；若因而發生車禍，除罰款外，最重將被吊銷駕照。（編輯：郭諭儒）1130226