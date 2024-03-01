更多編輯台推薦新聞：
嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

台積電插旗熊本 菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100元
國際

台積電插旗熊本 菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100元

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

服替代役無故未報到 共諜案被告魯紀賢遭訴

2024/3/1 09:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北1日電）扯鈴教練魯紀賢涉為中國在台發展組織，吸收士官兵刺探軍事情報，被檢方依違反國安法起訴。檢察官查出魯男服替代役無故未於應徵期限報到，今天依違反替代役實施條例起訴。

檢調獲報，有詐欺、偽造文書前科的魯紀賢於民國111年4月間被中國情蒐單位吸收為共諜，返台發展組織，透過退役士官兵吸收軍事單位現役士官兵伺機刺探、蒐集軍事等情報，涉嫌違反國家安全法。

台北地檢署去年7月間約談魯男等人到案，訊問後聲押禁見獲准，並於去年11月間依國安法起訴魯男等人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，台北市政府移送指出，魯男於100年間接受徵兵檢查，經判定為常備役體位，但因繼續就（升）學在學緩徵至111年12月31日。台北市文山區公所等到緩徵期限屆滿後，依徵兵規則規定，將魯男列徵為一般替代役役男，明訂應於112年5月23日上午8時報到。

檢方查出，魯男獲悉後，意圖避免替代役徵集，無故未於應徵期限5日內向收訓單位報到，以致無法完成替代役的徵集處理，今天依違反替代役實施條例起訴魯男。（編輯：郭諭儒）1130301

#台北地檢署
#魯紀賢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.51