受刑人多強制工作4個月 竹檢遭判國賠36萬元確定

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）被宣告強制工作3年的彭姓受刑人獲免予強制工作，但因竹檢承辦書記官延誤4個月才發公文，讓彭男多強制工作4個月，彭男請求國賠。一審判竹檢免賠，二審改判賠36萬元確定。

一審的新竹地方法院判決指出，彭男提告主張，他因案被判刑並宣告入監執行前強制工作3年確定，民國103年5月間到法務部矯正署泰源技能訓練所強制工作。

彭男表示，泰源技訓所105年10月間發函新竹地檢署，並轉請台灣高等檢察署報請免予強制工作，但竹檢承辦書記官遲至106年2月間發文高檢署，經高檢署向法院聲請裁定，他於同年3月間免予強制工作。

他指出，竹檢行政遲延公文達4個月，導致他多強制工作4個月，並延後他的本刑執行，已不法侵害他的人身自由，請求賠償精神慰撫金新台幣60萬元。

竹檢抗辯表示，高檢署刑罰執行手冊內規定聲請免予強制工作的部分，並未規定辦理時限，書記官遲延發文與彭男的損害沒有因果關係。

一審認為，書記官不當積壓公文，情節重大，已被竹檢懲處，且法務部「檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點」即規定「有關保安處分事件的聲請，檢察官應於接受卷證或聲請書狀等隔日起10天內處理」，認定彭男主張有理由。

一審指出，由於彭男106年5月間獲悉公文延誤，卻遲至於108年7月間請求國賠，已逾越2年請求時效，因此判決彭男敗訴。

彭男不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，彭男人身自由確實被侵害，竹檢應負國賠責任；另外，彭男雖獲悉公文延誤，卻無法確定延誤單位，請求權仍未逾越，據此判決竹檢應賠償36萬元，全案確定。（編輯：戴光育）1130301