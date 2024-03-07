2女在捷運站遭潑餿水 北市警逮1男送辦

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（中央社記者劉建邦台北7日電）2名女子日前在台北捷運南港展覽館站遭人無故潑灑不明液體。警方循線逮捕涉案70歲葉姓男子，查出犯案後轉搭火車及捷運，最後在新北市逮人，警詢後送辦，液體為餿水加自來水。

台北市警察局南港分局今天召開記者會，偵查隊長葉宣岑說，4日下午獲報北捷南港展覽館站發生2名女子遭人潑灑不明液體，獲報後線查緝，掌握涉案為1名男子。

警方表示，2名被害女子遭男子裝有不明液體的寶特瓶潑灑後，提告對方涉毀損，獲報後調閱監視器畫面等資料，追查涉案男子身分及行蹤，並把被害人遭潑衣物送交鑑識中心化驗液體成分，經初步檢驗結果為無酸鹼值，研判為一般礦泉水混合餿水的液體。

警方查出，涉案的為70歲葉男，向2名女子潑灑餿水後，持電子票證先搭火車轉至基隆，事後再轉車至新北市，承辦專案小組掌握葉男逃逸路線，隨即前往埋伏。

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警方說，專案小組成員6日晚間8時許掌握葉男現身在新北市中和區附近的路口，隨即上前逮人到案。葉男警詢時精神狀況不穩，且偶有語焉不詳，無法明確說明犯意，並稱是遭對方攻擊才犯案。

警方詢後依違反毀損罪、社會秩序維護法把葉男移送士林地檢署偵辦。南港警分局呼籲，針對公眾安全事件，會持續加強巡邏，如民眾遇可疑人、事，先保持冷靜，並撥110報案，警方將派員儘速到場處理。（編輯：方沛清）1130307