指示施打肌肉鬆弛劑致死 女醫師賠百萬緩刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）毛姓女醫師指示護理師為女子施打肌肉鬆弛劑「肌弛適」致死，一、二審考量毛女與被害人配偶和解並賠償100萬元，依過失致死罪判刑6月，緩刑3年，最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，毛姓女醫師任職於醫美診所，華姓女子為診所美容師；民國107年8月25日，華女於診所內向毛女表示欲施打肌肉鬆弛劑「肌弛適」，以減緩腰部不適。

毛女閱讀「肌弛適」的說明及上網查詢後，即向護理師告知施打劑量、方式，施打過程中華女無法呼吸、昏迷，毛女認為是施藥後的放鬆狀態，直到華女臉色、唇色發黑，才叫救護車送醫，華女經急救後於同年9月3日死亡。

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一審桃園地方法院審酌，毛女犯後否認犯行的態度難認良好，考量毛女已與被害人配偶達成和解，並支付新台幣100萬元賠償損失，被害人配偶於和解書中表達同意緩刑，依過失致死罪判處毛女6月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認為一審判決無違誤，量刑妥適，駁回毛女上訴，維持原判。毛女再提上訴，最高法院認為，原判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：蕭博文）1130307