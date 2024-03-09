更多編輯台推薦新聞：
定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風
科技

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

嘉市文化路郵局老樹倒伏無人傷 觀光夜市封路

2024/3/9 16:37（3/9 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市歷史建築文化路郵局正在進行整修工程，9日下午位於郵局前的小葉欖仁樹突然傾倒，枝幹橫躺在路面，所幸未造成人員受傷。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月9日
嘉義市歷史建築文化路郵局正在進行整修工程，9日下午位於郵局前的小葉欖仁樹突然傾倒，枝幹橫躺在路面，所幸未造成人員受傷。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義市歷史建築文化路郵局正進行整修工程，今天下午發生郵局種植的小葉欖仁樹倒伏向熱鬧的文化路夜市，所幸無人受傷，有2輛汽車損壞，截至下午4時，仍封路進行移除作業。

嘉義市知名文化路觀光夜市的歷史建築文化路郵局，計畫活化營運商店及郵政文物展區，目前正進行整修拉皮外牆等工程，今天下午1時餘，發生種植在郵局前方的小葉欖仁樹突然倒伏向文化路夜市意外，嘉義市政府都發處人員及員警均前往協助處理。

透過對面商店的監視器畫面，在樹倒伏向文化路夜市前一刻，路上人車往來頻繁，樹倒下時，剛好沒有車輛經過，雖然當下有1行人經過，所幸沒有受到波及，不過，停在對面超商的2輛汽車當場被壓損。

嘉義市議員鄭光宏獲悉訊息，前往現場察看及了解，他告訴中央社記者，文化路郵局今天在進行1樓路面整修及拆除小葉欖仁樹的舊花台，工程人員研判，花台內有2株小葉欖仁樹，拆除花台後，其中1株疑因沒有側邊支撐，加上又淺根系而倒伏。

鄭光宏指出，當下工程人員立即封路，並利用吊車移除小葉欖仁樹，因考量另1株小葉欖仁樹也有倒伏的危險，一併進行移除作業，截至下午4時，文化路的蘭井街及光彩街路段仍封路中。（編輯：謝雅竹）1130309

嘉義市歷史建築文化路郵局前的小葉欖仁樹9日下午突然傾倒，有汽車慘遭壓損，不過所幸未釀人員傷亡，警方獲報隨即到場拉起封鎖線，以利後續處置。（市議員鄭光宏提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月9日
嘉義市歷史建築文化路郵局前的小葉欖仁樹9日下午突然傾倒，有汽車慘遭壓損，不過所幸未釀人員傷亡，警方獲報隨即到場拉起封鎖線，以利後續處置。（市議員鄭光宏提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月9日
嘉義市歷史建築文化路郵局正進行整修工程，9日下午郵局前的小葉欖仁樹意外倒伏，所幸無人受傷，後續出動吊車協助移除樹體枝幹。（市議員鄭光宏提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月9日
嘉義市歷史建築文化路郵局正進行整修工程，9日下午郵局前的小葉欖仁樹意外倒伏，所幸無人受傷，後續出動吊車協助移除樹體枝幹。（市議員鄭光宏提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月9日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.39