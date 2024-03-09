嘉市文化路郵局老樹倒伏無人傷 觀光夜市封路

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義市歷史建築文化路郵局正進行整修工程，今天下午發生郵局種植的小葉欖仁樹倒伏向熱鬧的文化路夜市，所幸無人受傷，有2輛汽車損壞，截至下午4時，仍封路進行移除作業。

嘉義市知名文化路觀光夜市的歷史建築文化路郵局，計畫活化營運商店及郵政文物展區，目前正進行整修拉皮外牆等工程，今天下午1時餘，發生種植在郵局前方的小葉欖仁樹突然倒伏向文化路夜市意外，嘉義市政府都發處人員及員警均前往協助處理。

透過對面商店的監視器畫面，在樹倒伏向文化路夜市前一刻，路上人車往來頻繁，樹倒下時，剛好沒有車輛經過，雖然當下有1行人經過，所幸沒有受到波及，不過，停在對面超商的2輛汽車當場被壓損。

嘉義市議員鄭光宏獲悉訊息，前往現場察看及了解，他告訴中央社記者，文化路郵局今天在進行1樓路面整修及拆除小葉欖仁樹的舊花台，工程人員研判，花台內有2株小葉欖仁樹，拆除花台後，其中1株疑因沒有側邊支撐，加上又淺根系而倒伏。

鄭光宏指出，當下工程人員立即封路，並利用吊車移除小葉欖仁樹，因考量另1株小葉欖仁樹也有倒伏的危險，一併進行移除作業，截至下午4時，文化路的蘭井街及光彩街路段仍封路中。（編輯：謝雅竹）1130309

嘉義市歷史建築文化路郵局前的小葉欖仁樹9日下午突然傾倒，有汽車慘遭壓損，不過所幸未釀人員傷亡，警方獲報隨即到場拉起封鎖線，以利後續處置。（市議員鄭光宏提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月9日