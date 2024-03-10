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情侶吵架負氣 女子翻越鐵絲網進北捷軌道遭警帶走

2024/3/10 19:11
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（中央社記者楊侃儒新北10日電）新北市淡水區今天有女子因與男友發生口角，負氣之下翻越台北捷運淡水信義線，淡水站至紅樹林站間的鐵絲網，進入捷運軌道行走，隨後遭淡水警分局員警帶走。

新北市警察局淡水分局發布消息指出，今天上午10時14分左右接獲通報，有女子在北捷紅樹林站軌道（往淡水方向）行走，員警隨後於靠近軌道的中正東路1段附近找到34歲何姓女子。經了解，何女為除草工人，當時正進行除草收尾工作，因與男友發生口角爭吵，負氣之下跨越鐵絲網，進入捷運軌道。

淡水分局表示，找到何女時，發現她身上有被鐵絲割傷，現場包紮後，送往淡水馬偕醫院救治。

根據北捷網站新聞稿，行控中心接獲通知後，立即指揮雙向列車慢速巡軌，並在往淡水方向，發現民眾爬出圍籬離去，隨後遭現場員警帶走，處理時間約2分鐘。經初步巡查該區域，未發現有圍籬遭破痕跡，研判民眾應該是從圍籬與刺絲間攀爬進入軌道。

北捷表示，依大眾捷運法規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。後續將依法向民眾求償，並呼籲大家珍惜生命，尊重社會大眾行的權利。（編輯：李錫璋）1130310

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