民團籲行政院速提禁止酷刑公約施行法 完善人權保障

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（中央社記者王揚宇台北13日電）財團法人民間司法改革基金會等民間團體今天表示，鑒於警察不當執法的暴力事件層出不窮，為完善人權保障與國際社會接軌，呼籲行政院盡速將禁止酷刑公約施行法草案送請立法院審議。

民間司法改革基金會常務執行委員呂紹瑋、台灣刑事辯護律師協會理事長林俊宏、台灣人權促進會副秘書長王曦等人，今天在立法院群賢樓前召開「人權公約過不了，警察暴力何時消？」記者會，並於會後發布新聞稿，做上述表示。

民間司法改革基金會表示，近期台灣警察不當執法的暴力事件層出不窮，例如2月有員警在無具體事證的前提下，集體刑求一名路過派出所的少年，另外也發生幾名員警在執法過程中毆打嫌疑人，疑似導致其死亡的事件。

民間團體為此召開記者會及繞行立法院，並共同提出4項訴求，包括行政院應盡速將禁止酷刑公約施行法草案送請立法院審議，也呼籲立法院朝野黨團應支持盡速通過。

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此外，監察院國家人權委員會應系統性檢視警察執法狀況，杜絕類似事件再次發生，內政部警政署也應依司改國是會議決議，成立警察專案與績效管理委員會，徹底檢討警察績效制度。

民間司法改革基金會說明，行政院雖曾在2018年完成禁止酷刑公約施行法草案，並且送立法院審議，但最終未能三讀通過。期待行政院盡速送出禁止酷刑公約施行法草案，以完善台灣人權保障、與國際社會接軌。（編輯：蘇志宗）1130313