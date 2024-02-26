高雄女子搭電梯遇持刀搶劫 男子7小時內遭逮收押

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（中央社記者張已亷高雄26日電）林姓女子22日晚上在高雄市三民區住處大樓搭電梯時，遭鄰居郭姓男子搶奪財物，臉頰遭對方持刀劃傷，所幸財物未被取走。警方獲報23日逮捕郭男，依強盜未遂等罪移送並聲押獲准。

高雄市政府警察局三民第一分局今天發布訊息指出，31歲林女與47歲郭男為三民區一棟集合式大樓同樓層鄰居，林女22日遭搶後，自行於晚上11時許報案求助，經送醫救治無大礙，而手持美工刀的郭男則在驚慌之下未取走任何財物便逃逸。

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三民第一分局偵查隊長林俊宏接受媒體聯訪表示，警方獲報組成專案小組鎖定郭男涉嫌重大，在其住家及工作等地點附近守望，並擴大調閱監視器影像，發現郭男犯案後沿路變裝、躲避路口監視器，試圖製造斷點。

林俊宏指出，警方於23日上午6時許在苓雅區文橫二路與四維三路路口公園內，發現留宿公園椅子的郭男，於案發後7小時內將他查獲到案，依強盜未遂、恐嚇取財、傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押獲准。（編輯：黃世雅）1130226