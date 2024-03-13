吳子嘉稱買疫苗貪污 陳時中：惡意汙衊

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（中央社記者林長順台北13日電）媒體人吳子嘉指稱政府採購BNT疫苗貪污，前衛福部長陳時中求償1000萬元，台北地院今天開庭。陳時中受訪表示，防疫團隊非常辛苦，卻被惡意汙衊，對團隊心神打擊非常大。

吳子嘉於去年5月20日在網路直播節目中，提及「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「後來把這個合約變成封存30年不准看……，就是白白貪污的將近30億台幣」等言論。

陳時中認為吳子嘉散播不實言論，到台北地方法院提起民事訴訟，向吳子嘉求償新台幣1000萬元，表示求償所得將全數捐贈社福團體。

台北地方法院今天開庭，陳時中庭後受訪指出，防疫團隊非常辛苦，每一步都戰戰兢兢在努力，卻被惡意拼湊的言論汙衊，對團隊心神打擊非常大，對他的名譽、人格權造成極大傷害。

陳時中表示，幾個拼湊的證據就連吳子嘉都能分辨出是不相干的，認為吳沒有查證，只是為了要譁眾取寵、惡意傷害，來作出這樣的言論。他呼籲法院能夠明察、還人清白。

另外，對於吳子嘉在庭訊中指稱陳時中貪污未遂6500萬元，陳時中回應，政府與鴻海集團創辦人郭台銘購買疫苗時間差很多。購買東西時程上非常重要，若當時能在1月份交貨，一劑量50美元，他也願意買。而買貴了跟貪污未遂非常不同。

法官諭知4月10日下午2時30分再度開庭，將傳訊東洋公司董事長林全到庭作證。（編輯：張銘坤）1130313