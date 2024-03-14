涉貪污一審判刑8年 屏東長治鄉長：捍衛清白要上訴

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東長治鄉長古佳川涉動用公款買張惠妹演唱會紀念品及私人開銷，屏東地院今天審結，依貪污罪嫌判有期徒刑8年、褫奪公權5年；古佳川告訴中央社記者，捍衛清白，上訴到底。

古佳川今天接受中央社記者電話訪問指出，沒有做的事情，要捍衛自己的清白，堅持上訴到底。

屏東地檢署偵辦古佳川在民國109年5月24及26日、12月13日，並未實際前往一家餐廳消費，卻指示張姓特助事先取得空白收據不實核銷；另外，購買歌手張惠妹跨年演唱會紀念品與家人生日聚會等均為私人開銷，也均事先取得空白收據再以不實方式核銷，金額達新台幣5萬8000多元。

去年屏檢偵結，依貪污治罪條例等罪嫌起訴古佳川與張姓特助，古佳川羈押近11個月，今年2月屏東地院裁定30萬元交保。

案經審理，屏東地方法院今天一審判古佳川有期徒刑8年、褫奪公權5年；張姓特助有期徒刑2年，緩刑5年，並在判決確定後2年內，向公庫支付新台幣30萬元、褫奪公權4年。全案可上訴。（編輯：黃世雅）1130314