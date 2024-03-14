遭疑當年男法官涉猥褻案包庇 司法院：進行調查

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（中央社記者劉世怡台北14日電）士林地院法官蔡明宏涉猥褻多名女下屬，遭監察院彈劾，並移請懲戒法院審理，並質疑地院與司法院有系統性包庇問題。司法院今晚表示，針對當年行政處置措施是否妥適進行調查。

司法院今晚發布新聞稿指出，蔡明宏（現已停職）於民國93年至99年間性騷擾及強制猥褻多位女性同事，前經司法院人事審議委員會於2月20日、3月6日決議移送監察院審查。

監察委員決議彈劾蔡明宏，司法院尊重監委職權行使，並重申對於少數違法失職的法官，始終抱持絕不寬貸、從嚴處理立場，藉以維繫司法尊嚴，捍衛一個更加值得社會信賴的司法。

司法院強調，針對蔡明宏的違失情事，除已就其個人行為依法究責外，另已針對當年的行政處置措施是否妥適進行調查，若有不當之處，定當勇於自我反省，不包庇、不護短，積極檢討並糾正過往的錯誤。

司法院說明，為提升司法人員性別平權意識及營造友善職場，107年訂定「司法院及所屬機關人員性別主流化訓練計畫」，明定司法人員每年應接受性別平等訓練，日後亦將持續宣導並推動相關各項行政措施，深化同事對職場、性別平等、性騷擾防治與性別友善職場概念的理解，建構更為健康友善的職場環境，避免發生相類事件。

全案緣於，監察院彈劾審查會全票通過彈劾蔡明宏，並移請懲戒法院審理，今天由監察委員高涌誠、紀惠容、鴻義章召開記者會。

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鴻義章提及，本案也發現司法院、地方法院的結構性、系統性包庇問題，會再進一步調查。高涌誠說，本案是監察院有史以來僅見，利用權勢性侵、性騷擾行為最嚴重的，期間長達20年、被害人數最多。

彈劾案文表示，蔡明宏的慣犯行徑凸顯他嚴重欠缺自我控制能力，不但造成5名被害人長期精神痛苦與陰霾，更直接重挫法官形象與職務尊嚴，嚴重減損民眾對司法的信賴。（編輯：張銘坤）1130314