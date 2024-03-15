補習班老師抓男童頭髮體罰 判拘役50天定讞

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）補習班蔡姓女老師因學童考卷有錯誤，伸手用力抓住學童頭髮並前後搖晃。一、二審均依成年人故意對兒童犯強制罪判處蔡女拘役50天，得易科罰金，日前最高法院駁回上訴定讞。

一審台南地方法院判決指出，蔡女於民國109年4月8日中午時，於教室內替排隊學童檢討、訂正考卷時，用右手示意王姓男學童上前時，伸手用力抓住王童頭髮，並前後快速搖晃7下，王童痛到放聲大叫，蔡女才鬆手放開。

一審審理時，蔡女與辯護人表示，蔡女是跟王童玩，拉一下頭髮，平常都會玩一下，她沒有抓得很大力，當下氣氛輕鬆、愉快，沒有主觀強制犯意。

法官依據監視器影像、證人證述認為，王童於過程中有舉起雙手呈現防禦頭部狀態，且出聲「等一下、等一下」，顯然相當害怕，因此未採信蔡女說法。

一審認定，蔡女涉犯強制罪，罪證明確，又王童於案發時未滿12歲，得依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

一審審酌蔡女身為補習班老師，不思以理性方式進行課業指導，卻妨害王童行動自由，影響王童身心發展，行為實屬過當，又否認犯行，依成年人故意對兒童犯強制罪判處拘役50天，得易科罰金。

蔡女不服判決，上訴二審，二審由台灣高等法院台南高分院審理。二審認為，蔡女犯行可能對心智未成熟王童造成心理陰影，行為已踰越教師管教學生適當範圍，因此駁回上訴，仍維持原判。

蔡女再提起上訴，最高法院認為，原審判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1130315