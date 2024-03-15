舊蘇花公路和仁段大貨車自撞 駕駛重傷昏迷

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）台9丁線（舊蘇花公路）和仁段北上車道，今天上午11時許發生大貨車自撞明隧道事故，江姓男駕駛重傷昏迷、乘客輕傷，車體堵住車道，交通中斷約1小時後，恢復雙向通行。

52歲江姓男子今天上午駕駛營業大貨車沿台9丁線南往北方向行駛，行經61.7公里處和仁段時，不明原因自撞明隧道水泥梁柱，車頭毀損，車體堵在隧道口，阻斷雙向交通。

花蓮消防局特搜大隊獲報抵達現場，35歲沈姓男乘客自行從車窗爬出，江姓駕駛則因車頭變形、受困車內，搜救人員嘗試開啟駕駛車門未能成功，改用破壞器材將車體破壞後，救出江男。

特搜大隊指出，江男救出時已呈現昏迷狀態，左耳有撕裂傷、意識不清，給予骨折固定等處置後，送往花蓮慈濟醫院急救；沈男則有髖骨疼痛狀況，同樣送往花蓮慈濟醫院治療。

沈男告訴搜救人員，車禍前只覺得離車道側邊愈來愈近，下一秒就發生碰撞，不記得過程中發生什麼事。

新城警分局指出，經查江姓駕駛持有合格駕照，酒測值待抽血檢驗，肇事原因仍待調查釐清。

警方表示，事故發生後造成道路阻斷、車流回堵，影響時間約1小時，中仁隧道有暫時開放北上車流通行，疏解回堵車流，直到中午12時38分排除，恢復雙向通行。（編輯：郭諭儒）1130315