更多編輯台推薦新聞：
影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人
運動

影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂
國際

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男闖南港展覽館頂樓沿外牆垂降地面 北市警裁罰

2024/3/16 13:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北16日電）自稱跑酷教練的王姓男子涉闖入南港展覽館頂樓再沿外牆隙縫垂降至地面，過程中友人代拍錄影片，上傳網路。王男到案說明，警詢後被依社維法裁罰，最高可處新台幣6000元罰鍰。

台北市警察局南港分局今天透過資料指出，日前獲報有不明人士偷溜至南港展覽館頂樓平台，並沿外牆縫隙以垂降方式溜滑至1樓，整個過程拍錄影片上傳網路，其不良示範嚴重影響社會秩序。

南港警分局南港派出所長謝宗益表示，經調閱監視器畫面及相關資料，掌握王姓男子（21歲）涉案。王男到案後供稱自己是跑酷教練，有4年多經驗，當天因與友人經南港展覽館外，認為可進行跑酷運動，趁保全不注意闖入頂樓後，再從建物外牆的隙縫滑溜至1樓。

警方指出，王姓男子指稱把特技行為上傳網路，不會引發模仿效應。警詢後，王男被依違反社會秩序法裁罰，最高可處新台幣6000元罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

南港警分局表示，針對跑酷團體未經允許闖入場館進行攀爬等行為並拍錄影片傳播，南港展覽館館方特別發聲明譴責，且將與警方加強聯繫，並增加保全巡邏次數、強化禁止攀爬設備、以監視系統蒐證，強化管理措施。

警方指出，館方對此行為人將保留相關法律追訴權，絕不寬貸。警方提醒若未經允許進入，可依違反社會秩序維護法開罰，並呼籲民眾勿輕易嘗試危險行為，以免造成身體損傷。（編輯：戴光育）1130316

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.209