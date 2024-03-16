男闖南港展覽館頂樓沿外牆垂降地面 北市警裁罰

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（中央社記者劉建邦台北16日電）自稱跑酷教練的王姓男子涉闖入南港展覽館頂樓再沿外牆隙縫垂降至地面，過程中友人代拍錄影片，上傳網路。王男到案說明，警詢後被依社維法裁罰，最高可處新台幣6000元罰鍰。

台北市警察局南港分局今天透過資料指出，日前獲報有不明人士偷溜至南港展覽館頂樓平台，並沿外牆縫隙以垂降方式溜滑至1樓，整個過程拍錄影片上傳網路，其不良示範嚴重影響社會秩序。

南港警分局南港派出所長謝宗益表示，經調閱監視器畫面及相關資料，掌握王姓男子（21歲）涉案。王男到案後供稱自己是跑酷教練，有4年多經驗，當天因與友人經南港展覽館外，認為可進行跑酷運動，趁保全不注意闖入頂樓後，再從建物外牆的隙縫滑溜至1樓。

警方指出，王姓男子指稱把特技行為上傳網路，不會引發模仿效應。警詢後，王男被依違反社會秩序法裁罰，最高可處新台幣6000元罰鍰。

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南港警分局表示，針對跑酷團體未經允許闖入場館進行攀爬等行為並拍錄影片傳播，南港展覽館館方特別發聲明譴責，且將與警方加強聯繫，並增加保全巡邏次數、強化禁止攀爬設備、以監視系統蒐證，強化管理措施。

警方指出，館方對此行為人將保留相關法律追訴權，絕不寬貸。警方提醒若未經允許進入，可依違反社會秩序維護法開罰，並呼籲民眾勿輕易嘗試危險行為，以免造成身體損傷。（編輯：戴光育）1130316