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男持偽造美國居留證住飯店 台中警查獲毒品送辦

2024/3/16 13:45（3/16 14:46 更新）
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羅姓男子日前持偽造的美國居留證入住台中某飯店，業者懷疑對方身分報案，警方到場查證身分並查獲毒品安非他命及吸食器，將他依毒品等罪移送台中地檢署偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年3月16日
羅姓男子日前持偽造的美國居留證入住台中某飯店，業者懷疑對方身分報案，警方到場查證身分並查獲毒品安非他命及吸食器，將他依毒品等罪移送台中地檢署偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年3月16日
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（中央社記者蘇木春台中16日電）羅姓男子日前持偽造的美國居留證，自稱是華裔英國籍醫師入住台中某飯店，業者懷疑對方身分報案，警方到場他才坦承身分，員警還發現床底下藏毒品安非他命及吸食器送辦。

台中市警察局第一分局今天表示，公益派出所5日上午接獲西區某飯店通報指出，館內有1名自稱為華裔英國籍醫師，持美國居留證入住，館方懷疑是假身分通報警方請求協助。

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警方獲報到場，探訪已入住的男子並查證身分，卻發現他的真實身分為台灣籍44歲羅姓男子，他並拿出身分證供警方查驗，經會同的旅館人員告知，以不實資料入住已違反住客契約並立即解除契約。

員警發現房內桌上疑似有施用毒品的器具，羅男在整理行李搬離過程中，警方發現他藏於床底下的安非他命吸食器2組、二級毒品安非他命4包（毛重約10.36公克）、偽造美國居留證1張、手機等證物，將他依毒品等罪移送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1130316

#台中市
#華裔
#美國
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