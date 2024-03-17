失聯移工子女疑遭虐 桃園市府持續尋找照顧者

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（中央社記者陳昱婷、吳睿騏、曾以寧台北17日電）台北市昨天通報2起重大兒少保護事件，1名男嬰送醫不治，已進入偵查程序；另1名女嬰平時疑由居住在桃園的失聯移工照顧，桃園市府盼儘速找到移工釐清狀況。

台北市社會局昨天通報2起重大兒少保護事件，2人皆為逃逸外籍移工子女，因疑似感染諾羅病毒，15日經由台灣關愛之家協會協助，分別送醫治療。

其中一名男嬰經急救仍不治，正進行司法相驗以釐清死因；另一名女嬰目前生命跡象穩定，但身上發現多處瘀傷。

台北市社會局表示，男嬰原先主要由關愛之家照顧，由於此案已進入偵查程序，不便說明更多細節，待相驗報告出爐後會再進一步確認是否涉及兒虐。

台北市衛生局則表示，15日晚間接獲社會局通知，一名男嬰疑似感染諾羅病毒，便在昨天上午前往文山區居住處進行疫情調查，今天再度在疾管署防疫醫師陪同下前往探視，確認其餘住民及工作人員皆無症狀。

衛生局指出，這名男嬰在15日前便出現腹瀉症狀，赴診所就醫時被診斷為急性腸胃炎，並有接受口服藥物治療，考量諾羅病毒傳播力很強，接觸1到2天就會出現症狀，加上接觸者目前皆無症狀，初步判定感染諾羅機率低，未造成群聚事件。

女嬰部分，桃園市社會局表示，因案童未報戶口也無國籍，已通報移民署並協同警察局、勞動局比對多方身分，於昨天晚間確認案童母親為印尼籍監護工，在去年2月4日失聯。

社會局指出，根據通報內容，案童照顧者為案母的女性友人，為疑似居住在桃園的失聯移工，目前正在全力尋找此人，將與台北市社會局保持聯繫，同時優先提供案童緊急處遇及服務。

社會局說明，若案童生父、生母或照顧者皆無法尋獲，地方社政單位將依據「辦理非本國籍無依兒少外僑居留證核發標準作業流程」，幫助案童取得無國籍外僑居留證，提供孩子安置、就學及健保就醫等照顧。

針對女嬰是否感染諾羅病毒，疾管署表示，已請防疫醫師進行調查，並請醫院協助採檢確認。（編輯：李錫璋）1130317