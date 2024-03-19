男子上網自學種大麻還赴泰深造 產銷一條龍仍落網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北19日電）曾從事室內裝修師的33歲陳姓男子上網自學種大麻，甚至還去泰國學技術取得證照，在嘉義市透天厝自產自銷，偕3名同夥銷售交易，遭北市警方網路巡邏溯源逮捕，將4嫌依法送辦。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，日前執行「安居專案」進行網路巡邏時，發現有犯嫌透過公開通訊軟體組建第二級毒品大麻銷售群組，經轄下民有派出所和偵查隊、新北市中和分局、嘉義市警察局等單位共組專案小組，並報請台南地檢署指揮偵辦。

根據調查了解，有詐欺前科的主嫌陳男曾從事室內裝修師工作，見栽種大麻有利可圖，竟利用自身專業水電技術再上網自學，甚至還遠赴泰國學習栽種大麻技術，在嘉義市自家透天厝內耕種大麻，甚至還自產自銷。

陳男收成後自行包裝，其妻也加入販售行列，於網路通訊平台尋找有施用大麻者加入團隊，送交大麻交易，堪稱「產銷一條龍」。初步了解其不法所得約新台幣200萬元。

專案小組經長期跟監蒐證，見時機成熟發動搜索行動前往陳男位於嘉義市西區雙拼透天厝，現場破獲大麻栽種場，並查扣大麻97株、大麻成品2283.4公克、大麻煙彈22支、及大批栽種相關工具等事證。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳男供稱，自己耕種技術優良，近期已和泰國當地人士合作，且耗資花費近200萬元取得相關執照，近期即將赴泰發展，未料先被警方查獲，直呼「太倒霉啦」。

警方初估本案所查扣大麻活株及大麻成品市價約近千萬元，成功阻絕毒品流入市場。全案詢後於10日將陳男等4嫌依涉毒品危害防制條例罪嫌移請南檢偵辦，陳男遭裁定以15萬元交保並限制出境，另1嫌為2萬元交保、其餘2嫌無保請回。（編輯：方沛清）1130319