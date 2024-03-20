南投警肅槍有功、阻詐8千萬 許淑華肯定頒獎勵金

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投警方與金融機構成立聯防機制，攔阻民眾遭詐金額總計8455多萬元，加上警方近期執行肅槍專案成績優異、偵破員警遭槍擊致死案、緝獲通緝犯，南投縣長許淑華今天頒獎勵金。

南投縣警察局埔里分局先前偵破員警打獵遭槍擊致死案、信義分局也緝獲重傷害等犯罪通緝犯、縣警局刑警大隊配合內政部警政署執行全國肅槍專案成績優異，因此，許淑華今天由警察局長吳耀南陪同頒發獎勵金，感謝警方不分日夜維護治安，也提醒執勤注意安全。

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許淑華致詞說，警方除偵辦刑案，縣府辦理南投燈會、國際自由車環台公路大賽等大型活動，也有賴警方投入許多人力；追加減預算審議中，縣府全力支持警察局提出治安、交通、廳舍整理等案共新台幣2200多萬元經費，也盼警政署核撥人力使各派出所確實發揮功能。

許淑華表示，上任後非常重視防詐騙案，南投警方與金融機構自民國112年8月成立聯防群組至今，合作攔阻民眾遭詐金額達8455多萬元，並在打擊詐欺集團及識詐宣導教育方面獲警政署評核全國乙組縣市特優，期許「打詐南投隊」持續努力守護縣民財產。（編輯：謝雅竹）1130320