高雄仁武遊覽車車禍 陳其邁：駕駛不該犯此錯誤

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（中央社記者林巧璉、張已亷高雄20日電）仁武區水管路今晚發生重大車禍，一輛遊覽車撞擊高速公路下緣涵洞，造成1死14人受傷送醫。高雄市長陳其邁說，事件起因是駕駛誤闖機車道，該名遊覽車駕駛的公司在高雄，對路況應很熟悉，不該犯此錯誤。

陳其邁晚間探視完高雄榮總傷者後接受媒體聯訪，陳其邁表示，20日晚間8時27分發生車禍，市府立即成立應變中心，14名傷者送往高雄榮總、高醫、長庚、健仁等4家醫院。

陳其邁說，多數傷者是輕傷，目前有2人已出院，其他傷者多數已排除顱內狀況，意識也清楚，其中一人疑似脊椎受傷，仍要待進一步檢查。

陳其邁表示，目前警方已約談遊覽車駕駛釐清事發過程，車禍起因為駕駛誤闖機車道限高2公尺的涵洞。該名駕駛服務的公司在高雄，應該對於當地路況很熟悉，且該公司已與這次旅遊的民眾有多次合作經驗，「為何駕駛會誤闖機車道會將進一步釐清」。

高雄市消防局第四大隊副大隊長林振銘今晚接受媒體聯訪表示，救難人員抵達當下啟動大量傷病患救災機制，經檢傷分類，有14人輕重傷、1人明顯死亡。

林振銘指出，遊覽車頂蓋遭撞擊後，車輛上層明顯變形，死者頭部受重傷，當下明顯死亡。

仁武分局指出，該團成員多為台塑退休員工，由旅行社安排至阿里山遊玩，乘客多為年長者，其中多人住在仁武區，於今天晚上返家路上發生事故。

據了解，鄧姓駕駛未受傷，目前仍在製作筆錄，他向警方稱，進入該涵洞前的限高標誌高於車輛，未料進入後才發現涵洞下緣過低造成事故，詢後將被警方依過失致死等罪嫌移送。（編輯：楊昭彥）1130320