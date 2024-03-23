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彰化伸港3姊弟車禍 老師播同學錄音為姊姊加油

2024/3/23 20:42（3/23 20:46 更新）
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彰化縣伸港鄉3姊弟遭休旅車撞傷，其中姊妹2人重傷，目前仍住院治療。姊姊昏迷指數已從3升到11，雖恢復意識但還無法說話，教育部主任秘書廖興國（左）23日前往醫院探視，並送上紅包為一家人打氣。（秀傳醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年3月23日
彰化縣伸港鄉3姊弟遭休旅車撞傷，其中姊妹2人重傷，目前仍住院治療。姊姊昏迷指數已從3升到11，雖恢復意識但還無法說話，教育部主任秘書廖興國（左）23日前往醫院探視，並送上紅包為一家人打氣。（秀傳醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年3月23日
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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化伸港鄉3姊弟被休旅車撞傷，姊妹重傷，在秀傳醫院治療的姊姊，昨天接受幹細胞治療，媽媽和學校老師也來醫院探視姊姊，老師特別播放班上同學加油打氣的錄音，鼓勵姊姊。

彰化伸港鄉3姊弟過路口時被休旅車撞傷。其中10歲的姊姊被送往彰化秀傳醫院急救，昏迷指數從3升到11，雖恢復意識，不過仍無法說話；至於在彰化基督教醫院接受治療的8歲妹妹昏迷指數為3，需靠儀器維持呼吸心跳。

彰化秀傳醫院今天新聞稿說明，姊姊的昏迷指數仍為11，沒有特別狀況，昨天院方也為姊姊進行第2劑幹細胞靜脈注射。媽媽和學校老師也來探病，老師特別播放班上同學打氣的錄音檔給姊姊聽持續關心加油。另外，教育部主任秘書廖興國也前往醫院探視姊妹，送上紅包繼續為2人打氣。

彰化基督教醫院也發布新聞指出，妹妹昏迷指數仍為3，仍需仰賴儀器維持呼吸心跳，院方持續平穩治療，也會持續與家屬討論後續治療方式與面對的問題。

就讀國小的3姊弟2月22日傍晚放學返家走在建國路與美港公路口行穿線時，遭蕭姓男子無照駕駛休旅車撞擊，2姊妹一度無呼吸心跳，經搶救恢復呼吸心跳，目前仍未脫離險境。（編輯：黃世雅）1130323

#彰化秀傳醫院
#彰化基督教醫院
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