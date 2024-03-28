涉1票幽靈人口投票 金門議員楊育菡當選無效確定

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（中央社記者洪學廣金門縣28日電）金門無黨籍縣議員楊育菡涉讓家住高雄張姓男子前年遷戶籍到金門投票，違反選罷法，福建高等法院金門分院昨天判決當選無效確定，議員缺額將由同選區落選頭吳佩雯遞補。

一審金門地方法院審理時，張男坦承受楊育菡父親委託遷戶籍投票，但楊家則答辯在張男遷戶籍後曾要求不需前往投票，且設籍金門可享居民搭乘飛機往返機票優惠、社會福利、老人補助金額較高、配發金門高粱酒等福利，檢方舉證不足證明張男遷戶籍是為當幽靈人口投票。但法官依據相關事證，不採信楊育菡及其父親辯詞，判決當選無效。

全案經上訴二審，福建高分院認為，楊父、張男共謀使楊育菡當選，將張男戶籍虛偽遷徙至楊家祖厝以取得投票權，而作出的妨害投票行為，已經刑事一審判決有罪；且據楊父、張男等人在警訊、偵查中及審理供證及相關事證，足認楊育菡有授意、允許楊父為張男遷移戶籍事實。合議庭審理後，認為原審判決結論並無不恰當之處，駁回上訴，全案確定。

依據相關制度法令，縣議員經法院判決當選無效確定將解職，並由落選人依得票數高低順序遞補，楊育菡議員缺額將由同選區落選頭吳佩雯遞補。

福建高分院判決指出，吳佩雯、楊育菡前年參加11月26日金門縣第8屆第2選舉區議員選舉，最後由楊育菡當選；但楊育菡卻被爆出楊父委託家住高雄的張男，於同年3月間遷戶籍至金門縣金沙鎮的楊家祖厝，張男更在選舉當天前往投票，已違反選罷法相關規定。（編輯：陳仁華）1130328